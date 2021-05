Advertising

Giorno_Varese : Fedez blocca don Alberto Ravagnani: lite su Instagram fra il rapper e il prete social - Malusblade : Dialogo interrotto tra @Fedez e il prete social: il rapper blocca don Alberto su Instagram, e la lite si consuma a… - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Dialogo interrotto tra #Fedez e il #prete #social: il rapper blocc… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Dialogo interrotto tra #Fedez e il #prete #social: il rapper… - maryreccia : RT @eroticostomp: Dunque c’è un prete rompi palle che tartassa Fedez in privato. Fedez lo blocca su Instagram ( come quando ricevi foto di… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez blocca

mi ha tolto questa possibilità". "Da quandoha fatto queste stories, io sono oggetto di insulti anche molto pesanti da parte di sostenitori dievidentemente. Non è colpa sua, ma ...Don Alberto sui social/ Lite stories: "Mi censuri", rapper "mi asciughi" Il Ministro della Giustizia Marta Cartabia ha lanciato un appello forte: non è chiaro quanto sia stato recepito,...Il sacerdote di Busto Arsizio accusa il rapper di censura, poi si scusa e poi lo accusa di nuovo Polemiche a colpi di stories fra Fedez e il giovane sacerdote di Busto Arsizio don Alberto Ravagnani, p ...Fedez e Don Alberto hanno dei trascorsi social: si sono già incontrati in diverse trasmissioni (il sacerdote è stato ospite di Muschio Selvaggio) e ci sono stati diversi botta e risposta tra i due, se ...