Fauci: “Covid? Si può controllare ma non eliminare, in arrivo vaccino-pillola” (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono tanti gli argomenti toccati ieri sera da Anthony Fauci, massimo virologo degli Stati Uniti nonché membro della task force anti Covid della Casa Bianca. Fauci a Che Tempo Che Fa parla di CovidIntervenendo in diretta televisiva da Fabio Fazio al programma Che tempo che fa di Rai Tre, l’esperto ha spiegato che, a suo modo di vedere, dovremo convivere forse per sempre con il Covid: “Non credo si possa eliminare il Covid – le sue parole – possiamo controllarlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia”. A sottolineare questa tesi, il fatto che, come ricordato da Fauci, solamente un agente patogeno è stato eradicato dall’uomo, ovvero, il vaiolo, aggiungendo che “possiamo interrompere ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono tanti gli argomenti toccati ieri sera da Anthony, massimo virologo degli Stati Uniti nonché membro della task force antidella Casa Bianca.a Che Tempo Che Fa parla diIntervenendo in diretta televisiva da Fabio Fazio al programma Che tempo che fa di Rai Tre, l’esperto ha spiegato che, a suo modo di vedere, dovremo convivere forse per sempre con il: “Non credo si possail– le sue parole – possiamo controllarlo. Dovremo continuare a vaccinare con richiamo ogni anno o anno e mezzo. Ma possiamo interrompere questa pandemia”. A sottolineare questa tesi, il fatto che, come ricordato da, solamente un agente patogeno è stato eradicato dall’uomo, ovvero, il vaiolo, aggiungendo che “possiamo interrompere ...

