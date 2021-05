Farnesina e Vaticano La doppia tappa romana dell’iraniano Zarif

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Siamo preoccupati per gli scontri e le violenze in medio oriente”, e “vanno fermati i lanci di razzi, sono inaccettabili”, ancora “è doveroso adottare immediate misure di de-escalation e mostrare responsabilità”, e infine: “Il conflitto tra Palestina e Israele sta causando la morte di troppe persone innocenti e tutti devono lavorare per far riprendere il tavolo dei negoziati tra le parti”. Sono le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio nell’incontro con l’omologo iraniano, Javad, dove non potevano non trovare spazio le ultime evoluzioni dell’eterna questione israelo-palestinese. L’Iran è un attore regionale centrale, che sostiene la causa della Palestina e che ha al suo interno branche statuali come i Pasdaran che danno finanziamento militare ai gruppi armati della Striscia. “La mia visita in Europa, specialmente nei Paesi del sud, come Italia e Spagna, ...