Fallo Perisic-Cuadrado, scatta la polemica sul rigore assegnato | video (Di lunedì 17 maggio 2021) L'arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter ha fatto discutere sin dal primo minuto di gioco: prima per i due rigori assegnati nel primo tempo, poi per l'annullamento del gol di Lukaku (poi revocato) e infine per quell'ultimo rigore dato alla Juve per il Fallo di Perisic su Cuadrado. Ed è stato proprio quest'ultimo avvenimento, tra tutti, ad aver destato più scalpore. Come si vede dal video, infatti, è Cuadrado che sembra portare la gamba verso quella di Perisic e non il contrario. Alessandro del Pier ha commentato così l'episodio conrtroverso del match: "Perisic non fa niente, io lo vedo fermo. Gli arbitri dovrebbero venire qui a spiegarci cosa hanno visto. Credits: Sky

