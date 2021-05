Fake news contro i vaccini: dietro affarista cinese legato a Steve Bannon (Di lunedì 17 maggio 2021) Una campagna di disinformazione ha fatto tanti danni: Guo Wengui, immobiliarista cinese legato a Steve Bannon, è collegato ad un vasto network di disinformazione, che ha disseminato notizie online per ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 maggio 2021) Una campagna di disinformazione ha fatto tanti danni: Guo Wengui, immobiliarista, è colad un vasto network di disinformazione, che ha disseminato notizie online per ...

AGROALIMENTARE, MORATTI E ROLFI: MASSIMA SICUREZZA IN LOMBARDIA, NOSTRI PRODOTTI A PROVA DI MICROSCOPIO Milano, 17 maggio 2021 - 'I produttori lombardi garantiscono la massima qualità e sicurezza alimentare. Contro tutte le fake news che spesso vengono veicolate, ma soprattutto per garantire genuinità e salute, Regione promuove uno studio scientifico approfondito sulle filiere della carne, del latte e delle uova'. Lo ...

