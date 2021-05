F1, la McLaren si presenta al GP di Monaco con una livrea speciale, piloti con caschi e tute “retrò” (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo un anno di attesa (l’edizione 2020 era stata cancellata per colpa della pandemia) torna il Gran Premio più glamour del Mondiale di Formula Uno: l’appuntamento di Montecarlo. La gara del Principato di Monaco, quindi, va celebrato a dovere e la McLaren ha scelto di affrontare la quattro-giorni monegasca (ricordiamo che le prime due sessioni di prove libere si disputeranno come al solito nella giornata di giovedì) con una livrea speciale sulle monoposto di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Le vetture denominate MCL35M avranno una colorazione meravigliosa che unisce il classico arancione papaya del team di Woking, all’azzurro dello sponsor Gulf Oil. Non solo, i due piloti vestiranno anche tute e caschi dal sapore “retrò” tra le vie del Principato. ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo un anno di attesa (l’edizione 2020 era stata cancellata per colpa della pandemia) torna il Gran Premio più glamour del Mondiale di Formula Uno: l’appuntamento di Montecarlo. La gara del Principato di, quindi, va celebrato a dovere e laha scelto di affrontare la quattro-giorni monegasca (ricordiamo che le prime due sessioni di prove libere si disputeranno come al solito nella giornata di giovedì) con unasulle monoposto di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Le vetture denominate MCL35M avranno una colorazione meravigliosa che unisce il classico arancione papaya del team di Woking, all’azzurro dello sponsor Gulf Oil. Non solo, i duevestiranno anchedal sapore “” tra le vie del Principato. ...

