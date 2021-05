Evelina Christillin | “Corsa Champions? Temo per Juventus Pirlo inesperto Su

(Di lunedì 17 maggio 2021) "Squadre di Superlega? C'è un ordinamento sportivo, se uno rimane fuori da questo, di fatto, alle competizioni Uefa non può partecipare. 9 squadre si sono tirate fuori e 3 no. Vedremo..."

Fra gli ospiti del programma di Piero Chiambretti anche Massimo Ceccherini, attore e grande tifoso della Fiorentina, ed, membro della UEFA all'interno dell'esecutivo FIFA. Non ...Domani su Italia 1 alle ore 23.40 , torna con un nuovo appuntamento ' Tiki Taka - La Repubblica del pallone ', alla penultima puntata. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti,, membro della UEFA all'interno dell'esecutivo FIFA e l'attore e grande tifoso della Fiorentina Massimo Ceccherini. Nel salotto di 'Tiki Taka' non mancheranno le analisi e i ...Lunedì 17 maggio 2021, su Italia 1 alle ore 23.40, torna con un nuovo appuntamento “ Tiki Taka – La Repubblica del pallone ”. Tra gli ospiti di Piero Chiambretti, Evelina Christillin, membro della UE ...Evelina Christillin e Christian Greco pubblicano a quattro mani «Le memorie del futuro. Musei e ricerca» (Einaudi), una riflessione sulle regole per i capolavori trafugati nel passato ...