Europei nuoto, azzurri della 4×100 vincono il bronzo a Budapest (Di lunedì 17 maggio 2021) Budapest (UNGHERIA) (ITALPRESS) – La staffetta azzurra maschile della 4×100 stile libero ha vinto la medaglia di bronzo nell'ultima gara della prima giornata di finali agli Europei di Budapest. Il quartetto italiano, composto da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Manuel Frigo, ha chiuso al terzo posto con il crono di 3'11?87. Miressi, primo frazionista, ha ritoccato anche il suo primato italiano dei 100 sl (47?74, 18 centesimi più veloce del precedente). Oro alla Russia con il record dei campionati (3'10?41), argento alla Gran Bretagna (3'11?56). Per l'Italnuoto è la prima medaglia nella rassegna continentale ungherese.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021)(UNGHERIA) (ITALPRESS) – La staffetta azzurra maschilestile libero ha vinto la medaglia dinell'ultima garaprima giornata di finali aglidi. Il quartetto italiano, composto da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Manuel Frigo, ha chiuso al terzo posto con il crono di 3'11?87. Miressi, primo frazionista, ha ritoccato anche il suo primato italiano dei 100 sl (47?74, 18 centesimi più veloce del precedente). Oro alla Russia con il record dei campionati (3'10?41), argento alla Gran Bretagna (3'11?56). Per l'Italè la prima medaglia nella rassegna continentale ungherese.(ITALPRESS).

