Europei, i 33 pre - convocati del ct Roberto Mancini: Raspadori la novità assoluta (Di lunedì 17 maggio 2021) Europei , i 33 pre - convocati dell' Italia . Nella lista stilata dal ct, , c'è anche una novità assoluta: si tratta di Giacomo Raspadori , attaccante classe 2000 del Sassuolo. Leggi anche > Nella ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 maggio 2021), i 33 pre -dell' Italia . Nella lista stilata dal ct, , c'è anche una: si tratta di Giacomo, attaccante classe 2000 del Sassuolo. Leggi anche > Nella ...

Advertising

forumJuventus : ?? Europei, gli Azzurri preconvocati ? Ci sono Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi ?? - infoitsport : Italia, i pre-convocati di Mancini per gli Europei - LaNotifica : Nazionale, 33 convocati per test pre-Europei con San Marino - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: 33 convocati per pre ritiro, novità Raspadori Il 28 in campo contro San Marino, c'è anche Verratti - Tele_Nicosia : Nazionale, 33 convocati per test pre-Europei con San Marino -