Europei di Nuoto, da oggi in diretta su Rai 2 alle 18.00 (Di lunedì 17 maggio 2021) Gabriele Detti - Europei di Nuoto Il pomeriggio di Rai 2 sempre più all’insegna dello sport. Oltre al Giro d’Italia, da oggi – lunedì 17 maggio 2021 – arrivano anche gli Europei di Nuoto, in corso alla Duna Aréna di Budapest dal 10 maggio. Dopo la prima settimana che ha visto protagonisti tuffi, Nuoto di fondo e sincronizzato, nella giornata odierna debutta l’atteso Nuoto in vasca lunga. La rete diretta da Ludovico Di Meo coprirà l’evento tutti i giorni, dalle 18.00, fino alla giornata finale di gare di domenica 23 maggio. La telecronaca è affidata alle voci di Enrico Cattaneo e Luca Sacchi, con Elisabetta Caporale impegnata nelle interviste. Riflettori sugli azzurri, a cominciare da Gabriele Detti in vasca nella ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 maggio 2021) Gabriele Detti -diIl pomeriggio di Rai 2 sempre più all’insegna dello sport. Oltre al Giro d’Italia, da– lunedì 17 maggio 2021 – arrivano anche glidi, in corso alla Duna Aréna di Budapest dal 10 maggio. Dopo la prima settimana che ha visto protagonisti tuffi,di fondo e sincronizzato, nella giornata odierna debutta l’attesoin vasca lunga. La reteda Ludovico Di Meo coprirà l’evento tutti i giorni, d18.00, fino alla giornata finale di gare di domenica 23 maggio. La telecronaca è affidatavoci di Enrico Cattaneo e Luca Sacchi, con Elisabetta Caporale impegnata nelle interviste. Riflettori sugli azzurri, a cominciare da Gabriele Detti in vasca nella ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Altre due medaglie agli Europei! ????? Nelle 25 km di nuoto di fondo argento ?? nella gara maschile per Matteo Furla… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD ITALIANO NEI 100 SL PER MIRESSI L'azzurro ha nuotato in 47''74 la 1^ frazione della… - RegLiguria : DUE MEDAGLIE PER IL LIGURE FRANCESCO BOCCIARDO AGLI EUROPEI DI NUOTO PARALIMPICO ????Nella prima giornata, il nuotat… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #Europeinuoto2021 Nuoto, Alessandro Miressi: “Molto contento per il record i… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #Europeinuoto2021 Nuoto, Alessandro Miressi firma il record italiano e prose… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Nuoto Esplode la protesta di discoteche e piscine al chiuso: "Un disastro. Basta essere trattati come gli untori" "E' un disastro, sono allibito" , il commento del numero uno della Federnuoto, Paolo Barelli , impegnato con la spedizione azzurra agli Europei di nuoto di Budapest. "Sono degli incompetenti che ...

Europei Budapest 2021, record di Miressi: bronzo agli azzurri nella 4x100 stile libero Le previsioni del buon tempo non si sono avverate; una prima giornata arrancante per il nuoto azzurro che si misura in Europa pensando a Tokyo , ma il piccante c'è a Budapes t, con il record italiano nei 100 stile di Alessandro Miressi , lo fa in stafetta e la lancia al bronzo ...

EUROPEI NUOTO 2021, DOVE VEDERE LE GARE NUOTO UNO STILE DI VITA Miressi nuovo record azzurro 100sl Agli Europei di Budapest la prima giornata del nuoto in piscina regala un bronzo ai colori azzurri. Se lo mette al collo la staffetta 4x100sl maschile (Miressi, Zazzeri, Ceccon, Frigo) con 3'11"87. Or ...

Nuoto, Italia di bronzo agli Europei con la 4×100. Ma per il podio olimpico serve ben altro Con una medaglia di bronzo si conclude una prima giornata agli Europei 2021 di nuoto in cui, oggettivamente, ci si sarebbe aspettati qualcosa di meglio. Il riferimento è all'atto conclusivo dei 400 st ...

"E' un disastro, sono allibito" , il commento del numero uno della Federnuoto, Paolo Barelli , impegnato con la spedizione azzurra aglididi Budapest. "Sono degli incompetenti che ...Le previsioni del buon tempo non si sono avverate; una prima giornata arrancante per ilazzurro che si misura in Europa pensando a Tokyo , ma il piccante c'è a Budapes t, con il record italiano nei 100 stile di Alessandro Miressi , lo fa in stafetta e la lancia al bronzo ...Agli Europei di Budapest la prima giornata del nuoto in piscina regala un bronzo ai colori azzurri. Se lo mette al collo la staffetta 4x100sl maschile (Miressi, Zazzeri, Ceccon, Frigo) con 3'11"87. Or ...Con una medaglia di bronzo si conclude una prima giornata agli Europei 2021 di nuoto in cui, oggettivamente, ci si sarebbe aspettati qualcosa di meglio. Il riferimento è all'atto conclusivo dei 400 st ...