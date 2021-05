Europei: 33 convocati per pre ritiro, novità Raspadori (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ct della nazionale, Roberto Mancini, ha convocato 33 calciatori per l'ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l'Europeo, il 28 maggio prossimo alla Sardegna Arena di Cagliari contro San ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ct della nazionale, Roberto Mancini, ha convocato 33 calciatori per l'ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l'Europeo, il 28 maggio prossimo alla Sardegna Arena di Cagliari contro San ...

Europei: 33 convocati per pre ritiro, novità Raspadori Questo l'elenco dei convocati. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino). Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro ...

