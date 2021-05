Euro 2020, Ter Stegen si opera al ginocchio: «Supporterò la Germania da casa» (Di lunedì 17 maggio 2021) Marc Ter Stegen non parteciperà ai prossimi Europei: il portiere del Barcellona ha deciso di operarsi al ginocchio Marc Ter Stegen non parteciperà ai prossimi Europei con la Germania. Il portiere del Barcellona ha deciso di sottoporsi ad un intervento terapeutico sul tendine rotuleo del ginocchio destro giovedì 20 maggio a Malmö fatt0 dal dottor Hakan Alfredson e sotto la supervisione dell’equipe medica del Barcellona. Questo il post dell’estremo difensore su Instagram. «Sono deluso per la sconfitta di ieri e che ora non possiamo più vincere la Liga. Dopo un inizio di stagione complicato, abbiamo mostrato un buon carattere rimanendo imbattuti per 19 partite, ma non siamo stati in grado di mantenere questo ritmo. Ho deciso insieme all’equipe medica del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Marc Ternon parteciperà ai prossimipei: il portiere del Barcellona ha deciso dirsi alMarc Ternon parteciperà ai prossimipei con la. Il portiere del Barcellona ha deciso di sottoporsi ad un intervento terapeutico sul tendine rotuleo deldestro giovedì 20 maggio a Malmö fatt0 dal dottor Hakan Alfredson e sotto la supervisione dell’equipe medica del Barcellona. Questo il post dell’estremo difensore su Instagram. «Sono deluso per la sconfitta di ieri e che ora non possiamo più vincere la Liga. Dopo un inizio di stagione complicato, abbiamo mostrato un buon carattere rimanendo imbattuti per 19 partite, ma non siamo stati in grado di mantenere questo ritmo. Ho deciso insieme all’equipe medica del ...

