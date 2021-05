Euro 2020 | i pre-convocati di Roberto Mancini

(Di lunedì 17 maggio 2021) . Sono 33 i giocatori chiamati dal commissario tecnico per l’amichevole con San Marino. ROMA – . Il commissario tecnico degli azzurri ha chiamato 33 giocatori per l’amichevole contro San Marino. La novità assoluta riguarda sicuramente l’attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori. Il classe 2000 proverà a guadagnarsi la convocazione grazie alla lista di 26 giocatori, ma l’ultima decisione sarà presa solo nelle prossime settimane.2021, i pre-diDi seguito la lista completa dei pre-di. Presente anche Marco Verratti, ma la sua partecipazione sarà decisa solo il 30 maggio per un problema fisico. Ecco tutti i nomi: Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), ...

Advertising

GoalItalia : I convocati della #Polonia per gli Europei ???? Fuori Dragowski, ci sono Milik e Kownacki ?? - DiMarzio : #EURO2020, ufficiale l'elenco dei convocati del #Belgio???? - forumJuventus : ?? Europei, gli Azzurri preconvocati ? Ci sono Bonucci, Chiellini, Chiesa e Bernardeschi ?? - giusy_caretto : RT @StartMagNews: Peggiora il rosso di #Tiscali: meno 22,2 milioni di euro nel 2020. Ecco numeri, manovre e piani. L'articolo di @giusy_car… - StartMagNews : Peggiora il rosso di #Tiscali: meno 22,2 milioni di euro nel 2020. Ecco numeri, manovre e piani. L'articolo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro 2020

... infortunato ed in dubbio per la fase finale di. Di seguito l'elenco dei 33 convocati diffuso dalla Figc .Anche in Emilia - Romagna nel periodo marzo - giugnole telefonate per chiedere aiuto, ... stanziando 840milaper il biennio 2021 - 2022".Si avvicinano gli Europei di calcio, e il ct della nazionale, Roberto Mancini, ha convocato 33 calciatori per l'ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l'Europeo, il 28 ...Si avvicinano gli Europei di calcio, e il ct della nazionale, Roberto Mancini, ha convocato 33 calciatori per l'ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l'Europeo, il 28 ...