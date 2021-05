Etgar Keret, chi è lo scrittore israeliano: la sua storia raccontata (Di lunedì 17 maggio 2021) Etgar Keret, è uno scrittore israeliano, ha pubblicato il suo libro “Sette anni di felicità”, la sua prima autobiografia dove ha raccontato la nascita di suo figlio, la malattia e la morte di suo padre. Etgar Keret, chi è lo scrittore israeliano, la sua biografia in Italia (Getty Images)Lo scrittore israeliano è uno delle personalità più importanti della sua generazione, quella che va verso la fine degli anni ’60. Diventato attore, sceneggiatore e regista, lo scrittore israeliano è noto per i suoi racconti surreali e molto realistici. Con le sue parole riesce a fotografare l’assurdità di vivere in un paese provato dalla guerra, dove prova a proporre una normalità ... Leggi su ck12 (Di lunedì 17 maggio 2021), è uno, ha pubblicato il suo libro “Sette anni di felicità”, la sua prima autobiografia dove ha raccontato la nascita di suo figlio, la malattia e la morte di suo padre., chi è lo, la sua biografia in Italia (Getty Images)Loè uno delle personalità più importanti della sua generazione, quella che va verso la fine degli anni ’60. Diventato attore, sceneggiatore e regista, loè noto per i suoi racconti surreali e molto realistici. Con le sue parole riesce a fotografare l’assurdità di vivere in un paese provato dalla guerra, dove prova a proporre una normalità ...

