Estate: almeno 39 milioni gli arrivi, +12% sul 2020. Sicilia tra le mete più gettonate (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono almeno 39 milioni (+12% sul 2020) gli arrivi tra italiani e stranieri stimati per l'Estate con 166 milioni di presenze (+16,2%). "Il turismo italiano è fortunatamente in fase di graduale ripresa.... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono39sul) glitra italiani e stranieri stimati per l'con 166di presenze (+16,2%). "Il turismo italiano è fortunatamente in fase di graduale ripresa....

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono almeno 39 milioni (+12% sul 2020) gli arrivi tra italiani e stranieri stimati per l'estate con 166 milioni di… - bizcommunityit : Estate: previsti almeno 39 milioni arrivi, +12% sul 2020 - Evasioni - aloneinmyhead00 : @Ally1304 Le mie amicizie sono tutte lontane , ogni anno d'estate ci organizziamo per vederci e passare almeno uno… - _CuiProdest : RT @molumbe: Pur di non dare nessun merito alla buona stagione ci stanno dicendo che per avere l’immunità di gregge basta un 25% di vaccina… - Mariang47614228 : RT @molumbe: Pur di non dare nessun merito alla buona stagione ci stanno dicendo che per avere l’immunità di gregge basta un 25% di vaccina… -