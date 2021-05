Estate 2021, come andremo in vacanza? La guida anti-Covid: dalle spiagge, agli hotel (Di lunedì 17 maggio 2021) In attesa del bel tempo che si sta facendo desiderare, gli italiani preparano le vacanze. I dati dei contagi in diminuzione fanno ben sperare. Il governo intensifica la campagna vaccinale e pensa... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 17 maggio 2021) In attesa del bel tempo che si sta facendo desiderare, gli italiani preparano le vacanze. I dati dei contagi in diminuzione fanno ben sperare. Il governo intensifica la campagna vaccinale e pensa...

Advertising

enpaonlus : Roma, il Tar sospende il nuovo regolamento sulle botticelle. Gli animalisti: “Un’altra estate rovente per i cavalli… - borghi_claudio : @Serendippo7 Invece le riaperture ci sono state proprio perchè le voleva la Lega. Certo non le voleva CRISANTI… - Agenzia_Ansa : L'incertezza frena gli italiani al punto che il 20% ha già deciso che non andrà in vacanza quest'estate e quasi la… - LaStampa : Concerti, show e mercatini: Baveno è pronta all’estate della ripartenza - 74dunik : RT @rekotc: Vi spiego la finestra di Overton: estate 2020, no vaccini, no coprifuoco, mascherina che diventa obbligatoria all'aperto dopo l… -