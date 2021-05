Eni, Joule lancia lo Human Knowledge Lab per le PMI innovative e sostenibili (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Prendono il via le candidature a Human Knowledge Lab, una iniziativa di Joule, la scuola per l’impresa di Eni dedicata alla formazione ed all’accelerazione delle startup. Un percorso di pre-incubazione, avviato in collaborazione con LVenture Group, che si rivolge alle PMI innovative sotto il profilo della sostenibilità, dell’economia circolare e della transizione energetica. Il percorso di HK Lab prevede varie tappe durante l’anno, ognuna delle quali vedrà i partecipanti confrontarsi in una sfida che determinerà il progetto più meritevole. Una volta chiuse le candidature, i progetti più interessanti ci cimenteranno con la prima tappa, che ha lo scopo di fornire le competenze in tema di economia circolare in una sessione full-time di 7 giorni. Si svolgerà a settembre presso la sede Eni ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Prendono il via le candidature aLab, una iniziativa di, la scuola per l’impresa di Eni dedicata alla formazione ed all’accelerazione delle startup. Un percorso di pre-incubazione, avviato in collaborazione con LVenture Group, che si rivolge alle PMIsotto il profilo dellatà, dell’economia circolare e della transizione energetica. Il percorso di HK Lab prevede varie tappe durante l’anno, ognuna delle quali vedrà i partecipanti confrontarsi in una sfida che determinerà il progetto più meritevole. Una volta chiuse le candidature, i progetti più interessanti ci cimenteranno con la prima tappa, che ha lo scopo di fornire le competenze in tema di economia circolare in una sessione full-time di 7 giorni. Si svolgerà a settembre presso la sede Eni ...

