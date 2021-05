Empoli, il presidente Corsi: “Il ds Accardi resterà con noi. Abbiamo trovato l’accordo per il rinnovo” (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ds dell’Empoli, Pietro Accardi, proseguirà la sua esperienza da dirigente in toscana. Ad annunciare l’imminente rinnovo è il presidente della società Fabrizio Corsi, ai microfoni di TGR Rai Toscana: “Abbiamo trovato un accordo triennale con Pietro Accardi che resterà il nostro direttore sportivo”. FOTO: Sito Empoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 17 maggio 2021) Il ds dell’, Pietro, proseguirà la sua esperienza da dirigente in toscana. Ad annunciare l’imminenteè ildella società Fabrizio, ai microfoni di TGR Rai Toscana: “un accordo triennale con Pietrocheil nostro direttore sportivo”. FOTO: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

