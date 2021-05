Elisabetta Gregoraci | la showgirl presa di mira sui social | cosa è successo?

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 17 maggio 2021) Le ultime foto trapelate in rete sembrano confermare ciò che, ormai, era già nell’aria da tempo:ha un nuovo amore. Già dai tempi in cui era chiusa nella casa del Grande Fratello Vip 5 erano fioccati numerosi rumor sulla sua situazione sentimentale. In particolare, aveva fatto molto discutere la sua “amicizia speciale” con … L'articolo proviene da Velvet Gossip.