Elezioni per le cariche sociali della Pro Loco Buonalbergo: De Nigris presidente (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri, 16 maggio, si sono svolte a Buonalbergo le Elezioni per il rinnovo delle cariche di presidente e del direttivo della ProLoco Buonalbergo. A succedere Anna Leone è Orazio De Nigris il quale, con 74 voti, è diventato il nuovo presidente. Con il simbolico rito del passaggio di testimone, ovvero la targa-premio “Marchio Sagra di Qualità” vinta dalla ProLoco Buonalbergo nel 2019 grazie alla storica “Sagra del Ciammarruchiello”, Anna Leone ha augurato un buon lavoro al neo presidente e alla sua squadra, certa di lasciare la ProLoco in mano di giovani volenterosi. Ringraziando il presidente uscente e il suo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri, 16 maggio, si sono svolte aleper il rinnovo delledie del direttivoPro. A succedere Anna Leone è Orazio Deil quale, con 74 voti, è diventato il nuovo. Con il simbolico rito del passaggio di testimone, ovvero la targa-premio “Marchio Sagra di Qualità” vinta dalla Pronel 2019 grazie alla storica “Sagra del Ciammarruchiello”, Anna Leone ha augurato un buon lavoro al neoe alla sua squadra, certa di lasciare la Proin mano di giovani volenterosi. Ringraziando iluscente e il suo ...

Advertising

LegaSalvini : ++ PRESENTATA L'ALLEANZA PER VINCERE LE PROSSIME ELEZIONI: CONTE, LETTA, SPERANZA, SANTORI (??) E SINISTRI VARI ++… - LegaSalvini : ATTENTI! Hanno presentato l'alleanza per vincere le prossime elezioni! Che bel trio, faranno tanta strada insieme ??… - fattoquotidiano : Conte: “Amministrative prima occasione di collaborazione tra M5s, Pd e Leu. Poi avanti col dialogo per le elezioni… - Thelma02559007 : RT @luigivanti: Anche Alessia Morani e Laura Boldrini invitano la Lega ad uscire dal Governo Draghi. 'Faremo senza', dicono. Naturalmente i… - Erminia83533558 : RT @anna_mitica: Marine #LePen nei guai a un anno dalle elezioni: i fondi concessi da Bruxelles agli europarlamentari per stipendiare i pro… -