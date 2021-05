Elettra Lamborghini festeggia i 27 anni con tutta la famiglia e il marito | quanta tenerezza!

(Di lunedì 17 maggio 2021) 17 maggio 2021 –compleanno: compie 27l’ereditiera più sexy d’Italia, che per l’occasionecon un mega pranzo conla, insieme al dolceAfrojack. Un pranzo all’aperto perre il compleanno con un giorno di anticipo, tra gli abbracci e le coccole dei suoi cari:Buon compleannoHato con 24 ore di anticipo organizzando una bellissima tavolata di. Per i 27dic’erano quasi tutti: dalla mamma Luisa Peterlongo al papà Tonino, le sorelle Flaminia e Lucrezia, il ...

GIUSEPP43740395 : @gliocchidellal1 @ElettraLambo Buongiorno cara Elettra Lamborghini ti faccio i miei più grandi auguri per il tuo co… - m0llyche : mado sì altro che elettra lamborghini “mi culo es verdadero” - Cosmopolitan_IT : Il caschetto strepitoso di Elettra Lamborghini @ElettraLambo #ElettraLamborghini - RVallesina : Tinie - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - stra_vip : Buon compleanno a Elettra Lamborghini #Auguri #compleanno #ElettraLamborghini -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Cantante, giovane ereditiera e volto noto sia del piccolo schermo che sui social, ecco quanto guadagna. Si tratta di cifre da capogiro. Giovane ereditiera, nota per aver preso parte a vari show televisivi,è riuscita ad affermarsi nel corso degli ultimi anni ...Ha festeggiato con 24 ore di anticipo ma ha organizzato una bellissima tavolata di famiglia. Per i 27 anni dic'erano quasi tutti: dalla mamma Luisa Peterlongo al papà Tonino, le sorelle Flaminia e Lucrezia, il fratello Ferruccio Jr, ma mancava la ribelle Ginevra, che anche al matrimonio ...L'Isola dei famosi torna oggi, lunedì 17 maggio , con una nuova puntata in prima serata su Canale 5, a partire dalle ore 21.20. Ecco ...Sulla sua rubrica curata sul settimanale "Nuovo TV", diretto da Riccardo Signoretti, Maurizio Costanzo rivela di preferire Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi come conduttrice de "L'isola dei famosi" ...