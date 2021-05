Elettra Lamborghini | compleanno speciale | “Finalmente anche io” | La foto

(Di lunedì 17 maggio 2021) Quello di oggi, per, è un! “io”, ha scritto la cantante sui social. Visto che(Getty Images)Il 17 maggio compie gli anni una delle cantanti e influencer più amate del momento. Si tratta di, rampolla della famosissima casa automobilistica.è tra gli opinionisti de L’isola dei famosi, il celebre reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La giovane, infatti, festeggerà il suoin studio, insieme ai colleghi Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultimo Grande Fratello Vip. In collegamento dall’Honduras, come ogni lunedì, l’ex campione di nuoto ...

Advertising

mtvitalia : L'unica e sola #TwerkingQueen @ElettraLambo compie oggi 27 anni: auguri! ?????? Puoi continuare a celebrarla qui ?? con… - valejaguarrr : RT @TheUkYana: Elettra Lamborghini è totalmente noi saffiche che abbiamo visto ciò che abbiamo aspettato e ora siamo sconvolti - TheUkYana : Elettra Lamborghini è totalmente noi saffiche che abbiamo visto ciò che abbiamo aspettato e ora siamo sconvolti - JoaquinGloriaIV : @ElettraLambo Buon compleanno Sig.ra Elettra Lamborghini. Spero ti piaccia il tuo giorno speciale! Spero che contin… - RVallesina : Tinie - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

Una puntata da non perdere commentata come sempre dagli opinionisti Iva Zanicchi,e Tommaso Zorzi. In studio ospiti della puntata: Gilles Rocca, Brando Giorgi, Vera Gemma, Cecilia ...Opinionisti: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi eche oggi compie gli anni. Vedremo chi riuscirà a togliere la leadership a Isolde Kostner, che ormai è la donna dai super poteri ...Parte la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15. Attesa negli sutdi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni ...Parte la diciottesima puntata dell'Isola dei Famosi 15. Attesa negli sutdi per Gilles Rocca che si troverà a dover affrontare i suoi compagni ...