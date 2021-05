Elettra Lamborghini compleanno in famiglia | ma Ginevra non c’è di nuovo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Una festa circondata dagli affetti, con tanto di torta e canzoni:ha festeggiato (con un giorno di anticipo) il suo 27esimoinsieme alla sua. La cantante e personaggio televisivo ha mostrato nelle sue Stories Instagram alcuni dei momenti della giornata trascorsa in compagnia della, del marito e di alcuni amici. Scorrendo le storie la si può vedere in uno scatto insieme alla mamma, in una bella immagine che la ritrae in compagnia del marito, dj e produttore discografico, Afrojack e al padre e ancora con il fratello Ferruccio e le sorelle Flaminia e Lucrezia. Nella foto condivisa nelle storie dalla cantante non appare la sorella, grande assente anche al matrimonio trae Afrojack ...

m0llyche : mado sì altro che elettra lamborghini “mi culo es verdadero” - Cosmopolitan_IT : Il caschetto strepitoso di Elettra Lamborghini @ElettraLambo #ElettraLamborghini - RVallesina : Tinie - Whoppa (feat. Elettra Lamborghini) - stra_vip : Buon compleanno a Elettra Lamborghini #Auguri #compleanno #ElettraLamborghini - b_giada28 : RT @ferropausini: Comunque tanti auguri di buon compleanno a Elettra, Elettra Lamborghini ?? -

In studio come opinionisti ci saranno come sempre Iva Zanicchi,e Tommaso Zorzi. Anticipazioni Isola dei Famosi lunedì 17 maggio: le nomination Ignazio Moser, Roberto Ciufoli e ...La nuova conduzione de ' L'isola dei famosi ' affidata a Ilary Blasi, con i tre opinionisti Tommaso Zorzi,e Iva Zanicchi, non convince tutti i telespettatori . Difatti le critiche sul web per la moglie di Francesco Totti non mancano e in tanti vorrebbero, per la prossima edizione, il ...Ha festeggiato con 24 ore di anticipo ma ha organizzato una bellissima tavolata di famiglia. Per i 27 anni di Elettra Lamborghini c’erano quasi tutti: dalla mamma Luisa Peterlongo al papà Tonino, le s ...Le anticipazioni per la diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi, in onda oggi lunedì 17 maggio: le nomination, gli eliminati, il televoto. Come ogni lunedì va infatti in onda il reality show condot ...