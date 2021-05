Electronic Arts deposita un nuovo brevetto che farebbe scegliere ai giocatori le ricompense dei battle pass

(Di lunedì 17 maggio 2021)ha recentementeto unper una forma unica diche consente aidi potertra percorsi diversi piuttosto che seguirne uno unico. Il sistema di progressione stagionale deista diventando sinonimo di giochi live service. Titoli importanti come Fortnite, Apex Legends e altri si basano suinon solo per la monetizzazione, ma anche per la fidelizzazione dei. Ma ildi EA consente di, in un certo qual modo, modernizzare questi, offrendo aipiù scelta. Intitolato "Seasonal Reward ...

Advertising

Eurogamer_it : Un nuovo brevetto di #ElectronicArts crea una modifica rivoluzionaria ai battle pass. - helper_4_u : FIFA 17: Recensione del nuovo gioco di calcio Electronic Arts: - EsportsWebit : Electronic Arts ha inviato la proposta per essere partner della eSerie A TM - PlanetR7_ : Electronic Arts ha pubblicato una serie di nuove immagini di Mass Effect Legendary Edition che evidenziano i miglio… - infoitscienza : Electronic Arts, record di incassi: 4 miliardi dalle microtransazioni 'valgono 130 milioni di giochi' -

Ultime Notizie dalla rete : Electronic Arts

Hardware Upgrade

In futuro potrebbe anche arrivare su Xbox Game Pass: interrogata sull'argomento,non ha infatti escluso un suo esordio nel catalogo . Rigiocare la trilogia sarà un ottimo modo per ...FIFA 22 non è ancora stato svelato ufficialmente, masi sta ovviamente muovendo per poter continuare a renderlo il gioco di calcistico numero 1 al mondo: un'anticipazione potrebbe ...Electronic Arts in un nuovo brevetto che consentirebbe ai giocatori di scegliere le ricompense dei battle pass.Nelle ultime ore sta facendo molto discutere l’indiscrezione riportata da vari organi di stampa tra cui il Sole 24 Ore su come durante l’ultima riunione della Lega di Serie A “sia stato approvato l’ac ...