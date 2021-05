Egan Bernal: vince la nona tappa del Giro d’Italia e si prende la maglia rosa (Di lunedì 17 maggio 2021) Il colombiano Egan Bernal ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia, Castel di Sangro-Campo San Felice, di 158 km. Secondo, a 7?, Giulio Ciccone, terzo il russo Alexander Vlasov, mentre quarto si è piazzato, a 10?, il belga Remco Evenepoel. Bernal ha conquistato amche la maglia rosa di leader della classifica generale strappandola all’ungherese Valter. Egan Bernal: cosa è accaduto nella nona tappa? La nona tappa è stata caratterizzata dalla caduta di Matej Mohoric della Bahrain Victorius. In curva, durante una discesa, lo sloveno è caduto ed ha battuto violentemente la testa. Il ciclista si è rialzato con le sue gambe, ma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Il colombianoha vinto ladel, Castel di Sangro-Campo San Felice, di 158 km. Secondo, a 7?, Giulio Ciccone, terzo il russo Alexander Vlasov, mentre quarto si è piazzato, a 10?, il belga Remco Evenepoel.ha conquistato amche ladi leader della classifica generale strappandola all’ungherese Valter.: cosa è accaduto nella? Laè stata caratterizzata dalla caduta di Matej Mohoric della Bahrain Victorius. In curva, durante una discesa, lo sloveno è caduto ed ha battuto violentemente la testa. Il ciclista si è rialzato con le sue gambe, ma ...

