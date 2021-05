Ecco il processore di Honor 50, si tratta del nuovo Qualcomm (Di lunedì 17 maggio 2021) Honor 50 potrebbe essere il primo device a montare il processore Snapdragon 775G. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, parliamo di uno dei nuovi SoC che Qualcomm si sta preparando ad annunciare, verosimilmente di fascia medio-alta e che dovrebbe essere realizzato con processo produttivo a 5nm ed includere un modem 5G mmWave. Il produttore cinese, una volta svincolatosi da Huawei, è riuscito a scrollarsi di dosso il ban USA (cosa che altrimenti l’avrebbe certamente portato al fallimento, e motivo per il quale Huawei si è vista costretta a cederlo ad un nuovo consorzio cinese che adesso si sta occupando di rilanciarlo, in casa e fuori): Honor 50 dovrebbe rappresentare l’ultimo device in cui si evince ancora una sorta di relazione con la casa madre, a partire dal design, che ricorda molto quello tipico dei ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)50 potrebbe essere il primo device a montare ilSnapdragon 775G. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, parliamo di uno dei nuovi SoC chesi sta preparando ad annunciare, verosimilmente di fascia medio-alta e che dovrebbe essere realizzato con processo produttivo a 5nm ed includere un modem 5G mmWave. Il produttore cinese, una volta svincolatosi da Huawei, è riuscito a scrollarsi di dosso il ban USA (cosa che altrimenti l’avrebbe certamente portato al fallimento, e motivo per il quale Huawei si è vista costretta a cederlo ad unconsorzio cinese che adesso si sta occupando di rilanciarlo, in casa e fuori):50 dovrebbe rappresentare l’ultimo device in cui si evince ancora una sorta di relazione con la casa madre, a partire dal design, che ricorda molto quello tipico dei ...

