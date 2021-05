EA SPORTS e PGA OF AMERICA annunciano una collaborazione

(Di lunedì 17 maggio 2021) Con l’inizio del PGA Championship questa settimana all’Ocean Course del Kiawah Island Golf Resort, Electronic Arts e la PGA ofhanno condiviso oggi i dettagli della loro partnership finalizzata a offrire un’esperienza unica, sia dentro che fuori dal campo PGA dell’EAPGA TOUR. Il nuovo gioco, che uscirà nella primavera del 2022, sarà la sede esclusiva di tutti e quattro i principali campionati: il Masters Tournament, il PGA Championship, lo U.S. Open Championship e l’Open Championship. Gli appassionati di golf potranno partecipare anche ai più grandi eventi del PGA Tour, provando a intraprendere una carriera leggendaria. EAsta collaborando con la PGA ofper permettere ai giocatori di vivere virtualmente il PGA Championship: solo in EAPGA TOUR questi ultimi ...

