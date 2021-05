EA deposita un brevetto che fa scegliere ai giocatori le ricompense dei battle pass (Di lunedì 17 maggio 2021) Electronic Arts ha recentemente depositato un brevetto per una forma unica di battle pass che consente ai giocatori di poter scegliere tra percorsi diversi piuttosto che seguirne uno unico. Il sistema di progressione stagionale dei battle pass sta diventando sinonimo di giochi live service. Titoli importanti come Fortnite, Apex Legends e altri si basano sui battle pass non solo per la monetizzazione, ma anche per la fidelizzazione dei giocatori. Ma il nuovo brevetto di EA consente di, in un certo qual modo, modernizzare questi pass, offrendo ai giocatori più scelta. Intitolato "Seasonal Reward Distribution System", il brevetto spiega ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021) Electronic Arts ha recentementeto unper una forma unica diche consente aidi potertra percorsi diversi piuttosto che seguirne uno unico. Il sistema di progressione stagionale deista diventando sinonimo di giochi live service. Titoli importanti come Fortnite, Apex Legends e altri si basano suinon solo per la monetizzazione, ma anche per la fidelizzazione dei. Ma il nuovodi EA consente di, in un certo qual modo, modernizzare questi, offrendo aipiù scelta. Intitolato "Seasonal Reward Distribution System", ilspiega ...

