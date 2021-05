“È ufficiale, ci sono le foto”. Luca Argentero, la notizia bomba fa il giro della rete: tutti pazzi di gioia (Di lunedì 17 maggio 2021) Luca Argentero ha fatto un annuncio che sta facendo esplodere di gioia praticamente tutti. Ha pubblicato non solo una didascalia molto interessante, ma anche un paio di foto che hanno fatto impazzire. Il bravissimo attore è seguitissimo da milioni di italiani in televisione, però anche sui social network lo seguono con grande costanza. Questa notizia era nell’aria, ma lui ha voluto confermarla a tutti gli effetti con degli scatti eloquenti, che non hanno molto bisogno di spiegazioni. Circa un mese fa ha compiuto 43 anni. Li ha festeggiati circondato dall’affetto e dall’amore della compagna e mamma di sua figlia Cristina Marino. Con oltre un milione e 800mila seguaci l’attore, che è molto attivo su Instagram, non poteva perdere questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)ha fatto un annuncio che sta facendo esplodere dipraticamente. Ha pubblicato non solo una didascalia molto interessante, ma anche un paio diche hanno fatto imre. Il bravissimo attore è seguitissimo da milioni di italiani in televisione, però anche sui social network lo seguono con grande costanza. Questaera nell’aria, ma lui ha voluto confermarla agli effetti con degli scatti eloquenti, che non hanno molto bisogno di spiegazioni. Circa un mese fa ha compiuto 43 anni. Li ha festeggiati circondato dall’affetto e dall’amorecompagna e mamma di sua figlia Cristina Marino. Con oltre un milione e 800mila seguaci l’attore, che è molto attivo su Instagram, non poteva perdere questa ...

Advertising

Roberto_Fico : Sono a #Vienna per la prima visita ufficiale dall’inizio della pandemia. Si è da poco concluso il colloquio col pre… - WWE_Ufficiale : Le squadre di @MsCharlotteWWE e di @WWEAsuka si sono affrontate a #WWERaw poco prima di #WMBacklash! ???? Non perder… - reportrai3 : La narrazione ufficiale del governo cinese è che non c’è alcun campo di detenzione. Ne ha scritto sul Global Times… - Dalla_SerieA : SERIE A TIM: ANTICIPI E POSTICIPI 19ª GIORNATA DI RITORNO - - hypvos : questi hanno così tanto tempo da perdere tra un genocidio e l'altro che si mettono a contare le emoji dei tweet pro… -