Dying Light 2 in nuovi dettagli su fazioni | eventi e sul ritorno dei personaggi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lo sviluppatore di2, Techland, ha pubblicato un nuovo video AMA che risponde alle domande più frequenti sul suo prossimo gioco. Il video non tocca tanti argomenti di gioco come l'ultimo AMA, ma si concentra invece sui, sulla storia e le varie. Con2 ambientato diversi anni dopo1 e in un'altra parte del mondo, i fan del franchise erano ansiosi di sapere se qualcheo tornerà. Tymon Smekta?a, lead game designer di2, ha risposto dicendo che non vedremo alcun volto familiare di1 tornare. "2 si svolge in un luogo completamente diverso e ...

Nonostante il suo sviluppo travagliato e i numerosi ritardi, Techland, lo sviluppatore di Dying Light 2, ha condiviso aggiornamenti e dettagli sul gioco in arrivo molto più frequentemente negli ultimi ...Techland, team che si occupa dello sviluppo di Dying Light 2, ha da poco rilasciato un nuovo video AMA (ask me anything). Nel video gli sviluppatori hanno risposto ad alcune delle domande più richiest ...