Duchi di Sussex, da Buckingham Palace tuonano: “Sospendiamo i titoli reali” (Di lunedì 17 maggio 2021) Voci di corridoio dicono che a Buckingham Palace sono pronti a sospendere i titoli ai Duchi di Sussex. Come la prenderanno Harry e Meghan? Le ultime dichiarazioni del principe Harry all’Armchair Expert hanno creato un vero e proprio terremoto a Buckingham Palace. Voci di corridoio, non a caso, sostengono che a palazzo tutti stiano facendo una richiesta: privare i Duchi di Sussex dei titoli reali, in modo da farli diventare semplici celebrità. Lo scorso giovedì 13 maggio 2021, Harry d’Inghilterra ha rilasciato un’intervista all’Armchair Expert che sta facendo ancora discutere. Il marito di Meghan Markle, a poche settimane di distanza dal funerale del principe Filippo, è tornato a parlare della sua ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 17 maggio 2021) Voci di corridoio dicono che asono pronti a sospendere iaidi. Come la prenderanno Harry e Meghan? Le ultime dichiarazioni del principe Harry all’Armchair Expert hanno creato un vero e proprio terremoto a. Voci di corridoio, non a caso, sostengono che a palazzo tutti stiano facendo una richiesta: privare ididei, in modo da farli diventare semplici celebrità. Lo scorso giovedì 13 maggio 2021, Harry d’Inghilterra ha rilasciato un’intervista all’Armchair Expert che sta facendo ancora discutere. Il marito di Meghan Markle, a poche settimane di distanza dal funerale del principe Filippo, è tornato a parlare della sua ...

