Droga per la movida, arrestato 21enne (Di lunedì 17 maggio 2021) Deteneva 330 dosi di di cocaina-crack pronte per la "movida", arrestato. E' quanto accaduto sabato sera quando gli agenti della polizia di stato hanno arrestato uno spacciatore di stupefacenti a Salerno, colto in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: il giovane arrestato è stato identificato per D'O. C., salernitano, classe 2000. In particolare, nel pomeriggio di sabato, nell'ambito di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino di Salerno, i poliziotti della sezione "Falchi" della Squadra Mobile di Salerno hanno osservato il fare sospetto di un giovane nei pressi di un autolavaggio. PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L'EDIZIONE DIGITALE

