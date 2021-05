Dr. Death: il trailer della nuova serie con Joshua Jackson (Di lunedì 17 maggio 2021) Peacock ha condiviso online il primo trailer di Dr. Death, la serie ispirata a fatti realmente accaduti in arrivo in estate sugli schermi americani. Dr. Death è la nuova serie ispirata a fatti realmente accaduti, di cui è stato diffuso il trailer, con Joshua Jackson protagonista del progetto nella parte di un neurochirugo che potrebbe nascondere un lato oscuro. Nel filmato si assiste brevemente ad alcune delle operazioni del protagonnista e si scopre che il numero di pazienti del medico che stavano perdendo la vita o rimanendo menomate durane le sue operazioni era davvero elevato, costringendo così i suoi colleghi a indagare e cercare di fermarlo. La serie Dr. Death ha come protagonista Christopher ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 maggio 2021) Peacock ha condiviso online il primodi Dr., laispirata a fatti realmente accaduti in arrivo in estate sugli schermi americani. Dr.è laispirata a fatti realmente accaduti, di cui è stato diffuso il, conprotagonista del progetto nella parte di un neurochirugo che potrebbe nascondere un lato oscuro. Nel filmato si assiste brevemente ad alcune delle operazioni del protagonnista e si scopre che il numero di pazienti del medico che stavano perdendo la vita o rimanendo menomate durane le sue operazioni era davvero elevato, costringendo così i suoi colleghi a indagare e cercare di fermarlo. LaDr.ha come protagonista Christopher ...

