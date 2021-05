Dopo le pandemie ci sono sempre periodi di crescita economica e culturale

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 maggio 2021) "La pandemia del colera colpì duramente la Francia nel 1830, uccidendo quasi il 3 per cento dei parigini nel giro di un mese”. Così inizia l’articolo dell’Economist sulla ripresa post Covid. “La fine della pandemia ha animato la ripresa, e la Francia ha avuto la sua rivoluzione industriale. Ma come sa chiunque ha letto ‘Les Misérables’, la pandemia ha anche contribuito a una rivoluzione politica, animata dai poveri che erano stati colpiti maggiormente dalla pandemia”. L’Economist sostiene che per il mondo sviluppato sta per arrivare un periodo di grande. La storia offre tre lezioni. Primo, nonostante le persone abbiano voglia di spendere, ci sarà molta incertezza. Secondo, le crisi tendono a cambiare la struttura dell’economia. Terzo, questo combinato disposto crea una situazione politicamente ...