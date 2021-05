"Dopo 17 anni ancora nessun amico nero?": è polemica per la reunion di Friends (di A.Marrocco) (Di lunedì 17 maggio 2021) “Friends torna, ma dimentica l’inclusività”. È polemica per la reunion della popolarissima serie tv, che (per ora) non ha inserito celebrità e attori neri nella lista degli ospiti dell’attesissimo speciale, previsto per il 27 maggio su HBO Max. E qualcuno rivanga il passato sottolineando come lo show, nelle 9 stagioni che coprono oltre un decennio, non sia mai riuscito ad includere personaggi neri fra i protagonisti. Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) sono ritornati nello storico studio Stage 24 della Warner Bros a Burbank per festeggiare la sitcom. Insieme a loro ci saranno ex membri del cast e ospiti speciali, tra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 maggio 2021) “torna, ma dimentica l’inclusività”. Èper ladella popolarissima serie tv, che (per ora) non ha inserito celebrità e attori neri nella lista degli ospiti dell’attesissimo speciale, previsto per il 27 maggio su HBO Max. E qualcuno rivanga il passato sottolineando come lo show, nelle 9 stagioni che coprono oltre un decennio, non sia mai riuscito ad includere personaggi neri fra i protagonisti. Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross) sono ritornati nello storico studio Stage 24 della Warner Bros a Burbank per festeggiare la sitcom. Insieme a loro ci saranno ex membri del cast e ospiti speciali, tra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo anni Serie A, le migliori giocate della 37giornata ... di solito non mettiamo gol in questa rubrica, ma quante volte avete visto un difensore di quarant'anni provare a tirare al volo dall'angolo dell'area di rigore dopo essersi coordinato su una ...

Gaza verso il blackout totale. Israele intensifica i raid Dopo gli intensi bombardamenti di ieri, in cui 42 persone sono state uccise, i raid sono proseguiti ...'Abu Harbid - ha spiegato il portavoce militare - è stato comandante della Jihad per oltre 15 anni ...

Dopo anni di assenza, Sala sceglie di fare il Vip, in campagna elettorale MilanoPost Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Ore 12.08 - Agenas: «In nessuna regione terapie intensive oltre il 30%. Cala al 20% l’occupazione dei posti letto Covid in reparto» Sotto la spinta dell’effetto vaccino sui ...

Eurovision Song Contest 2021 con i Maneskin, le date e dove vederlo Al via il 18 maggio l’Eurovision Song Contest 2021 con i Maneskin a rappresentare l'Italia. Il gruppo, reduce dal trionfo a Sanremo 2021, va a caccia della vittoria nell'evento canoro più popolare in ...

