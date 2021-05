Donna non è sinonimo di cagna. E l’Enciclopedia Italiana lo ha (finalmente) capito (Di lunedì 17 maggio 2021) l’Enciclopedia Italiana di scienze, lettere e arti, comunemente nota come Treccani, ha cambiato alcuni dei sinonimi dispregiativi indicati sotto la voce “Donna”. Una vittoria, se così si può chiamare, incredibile. Come incredibile è il fatto che, fino a oggi, termini come cagna, zoccola o puttana, fossero associati alla figura femminile. Non ci stupiamo di questo, purtroppo. Dato che sappiamo bene quanto è facile, per gli altri, chiamarci con questi “appellativi”, al minimo passo fatto, gesto compiuto, o abbigliamento scelto. Certo è che legittimare queste parole, attraverso uno strumento educativo di riferimento come lo è un vocabolario, è ben diverso. La verità è che il maschilismo e gli stereotipi di genere sono così intrisi nella società moderna, da riguardare inevitabilmente anche la lingua ... Leggi su dilei (Di lunedì 17 maggio 2021)di scienze, lettere e arti, comunemente nota come Treccani, ha cambiato alcuni dei sinonimi dispregiativi indicati sotto la voce “”. Una vittoria, se così si può chiamare, incredibile. Come incredibile è il fatto che, fino a oggi, termini come, zoccola o puttana, fossero associati alla figura femminile. Non ci stupiamo di questo, purtroppo. Dato che sappiamo bene quanto è facile, per gli altri, chiamarci con questi “appellativi”, al minimo passo fatto, gesto compiuto, o abbigliamento scelto. Certo è che legittimare queste parole, attraverso uno strumento educativo di riferimento come lo è un vocabolario, è ben diverso. La verità è che il maschilismo e gli stereotipi di genere sono così intrisi nella società moderna, da riguardare inevitabilmente anche la lingua ...

