Donna australiana si risveglia con l'accento irlandese dopo un intervento alle tonsille: come è possibile? (Di lunedì 17 maggio 2021) Angela Yen, una Donna di 27 anni, ha detto di essersi ripresa dall'intervento alle tonsille con un accento australiano. Ha documentato il tutto su Tik Tok, dove ha mostrato lo strano risultato della sua tonsillectomia. La Donna che ha cambiato misteriosamente accento "Non ho mai avuto un accento irlandese prima", ha detto alla webzine di Storyful. "Da quando sono andata in Australia, all'età di otto anni, ho sempre avuto un accento australiano, almeno per gli ultimi 20 anni". Per questo, riprendersi dalla tonsillectomia con un accento irlandese è parso strano e buffo alla Donna di 27 anni. Molte persone hanno commentato i suoi post dicendo che si trattasse di un fake o che Angela Yen stesse ...

