Don Matteo 13: Flavio Insinna torna ma senza la 'moglie' Milena Miconi (Di lunedì 17 maggio 2021) Milena Miconi e Flavio Insinna - Don Matteo Un altro sorprendente vedovo sarebbe pronto a farsi consolare spiritualmente da Don Matteo. Nel corso della tredicesima stagione della fiction Rai con protagonista Terence Hill, è infatti previsto il (breve) ritorno di Flavio Insinna nel ruolo del Capitano Flavio Anceschi, interpretato dall'attore nelle prime cinque annate della serie. Tuttavia, i fan potrebbero restare delusi, dato che l'uomo tornerebbe ad affacciarsi nelle avventure del sacerdote-investigatore in seguito ad un lutto in grado di sconvolgere la sua esistenza, ossia la morte della moglie Laura Respighi (Milena Miconi). A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Di Più Tv, che in un ...

