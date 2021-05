Domenica Live, Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis confessano perché è finita tra loro. Ma Eva Henger rivela che… (Di lunedì 17 maggio 2021) Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio si sono definitivamente lasciati. Ad annunciarlo era stata la giovane influencer, attraverso un lungo sfogo su Instagram. Durante la giornata di ieri, Domenica 16 maggio, i due sono stati ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live. Nel salotto di Canale 5 i due protagonisti – che contano ben 42 anni di differenza – hanno rivelato i motivi che li hanno portati di comune accordo a giungere a questa decisione. Queste sono state le prime parole della De Vitis: Non siamo stati né io né lui. In pratica ci siamo incontrati per parlarne e siamo arrivati alla conclusione che entrambi, purtroppo, ultimamente non avevamo più il sentimento d’amore ma era subentrato il bene e l’affetto. Io ad oggi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 maggio 2021)Desi sono definitivamente lasciati. Ad annunciarlo era stata la giovane influencer, attraverso un lungo sfogo su Instagram. Durante la giornata di ieri,16 maggio, i due sono stati ospiti di Barbara D’Urso a. Nel salotto di Canale 5 i due protagonisti – che contano ben 42 anni di differenza – hannoto i motivi che li hanno portati di comune accordo a giungere a questa decisione. Queste sono state le prime parole della De: Non siamo stati né io né lui. In pratica ci siamo incontrati per parlarne e siamo arrivati alla conclusione che entrambi, purtroppo, ultimamente non avevamo più il sentimento d’amore ma era subentrato il bene e l’affetto. Io ad oggi ...

Advertising

comunevenezia : ??#FestaSensa2021 ?? Il sindaco @LuigiBrugnaro: 'Domenica 16 maggio Venezia rinnova lo sposalizio con il mare' ? A… - sportnelweb : #sportnelweb Rivivi LIVE la puntata di #TopGol di Domenica 16 Maggio #TopGol - DiTeleblog : Tra poco dalle 10 in diretta su Radio Stonata con Ale Ortica per gli #ascoltiTV di domenica, spot Dietorelle, Domen… - DSpettacolo : Perché è finita tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis? A Domenica Live Eva Henger parla di un altro uomo vicino a… - RITACHEF2015 : Domenica in LIVE con RITA CHEF????16/05/2021?Parliamo di CUCINA. -