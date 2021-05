Domenica In, salta l’ospitata di Sophia Loren: ecco cosa è successo (Di lunedì 17 maggio 2021) Durante la puntata di Domenica In i telespettatori sono apparsi in ansia per il salto dell’ospitata di Sophia Loren in trasmissione Mara VenierEra senza dubbio una delle ospiti più attese di Domenica In, l’attrice 86enne napoletana. Nei giorni scorsi, Sophia Loren è stata protagonista al David di Donatello, vincendo per la settima volta il premio come miglior attrice protagonista nel film diretto dal figlio “La vita davanti a se”. Già in quell’occasione, gli spettatori si erano impensieriti per aver visto la star sofferente e aiutata da Edoardo Ponti nel salire le scale. Durante quella serata, ad ogni modo, la Loren non ha comunque esitato a ringraziare chi ancora oggi crede nelle sue potenzialità sperando di poter ancora recitare. Ma perchè ieri ha ... Leggi su formatonews (Di lunedì 17 maggio 2021) Durante la puntata diIn i telespettatori sono apparsi in ansia per il salto deldiin trasmissione Mara VenierEra senza dubbio una delle ospiti più attese diIn, l’attrice 86enne napoletana. Nei giorni scorsi,è stata protagonista al David di Donatello, vincendo per la settima volta il premio come miglior attrice protagonista nel film diretto dal figlio “La vita davanti a se”. Già in quell’occasione, gli spettatori si erano impensieriti per aver visto la star sofferente e aiutata da Edoardo Ponti nel salire le scale. Durante quella serata, ad ogni modo, lanon ha comunque esitato a ringraziare chi ancora oggi crede nelle sue potenzialità sperando di poter ancora recitare. Ma perchè ieri ha ...

