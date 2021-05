Dl sostegni bis: governo a lavoro su testo, si punta a Cdm mercoledì (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Mentre a Palazzo Chigi si avvicina la cabina di regia sulle riaperture -a cui seguirà un Consiglio dei ministri ad hoc- continua il lavoro sul dl sostegni bis. Oggi la tabella di marcia che verrà decisa sull’allentamento delle misure anti-Covid aiuterà a definire gli ultimi dettagli del decreto da 40 miliardi contenente aiuti e ristori, che il governo, spiegano diversi ministri, punta a chiudere e a portare in Cdm già mercoledì. La settimana successiva sarà dunque la volta del dl semplificazioni e del provvedimento sulla governance del Recovery. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – Mentre a Palazzo Chigi si avvicina la cabina di regia sulle riaperture -a cui seguirà un Consiglio dei ministri ad hoc- continua ilsul dlbis. Oggi la tabella di marcia che verrà decisa sull’allentamento delle misure anti-Covid aiuterà a definire gli ultimi dettagli del decreto da 40 miliardi contenente aiuti e ristori, che il, spiegano diversi ministri,a chiudere e a portare in Cdm già. La settimana successiva sarà dunque la volta del dl semplificazioni e del provvedimento sulla governance del Recovery. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Agenzia_Ansa : Ci sarà un bonus per i braccianti agricoli nel Decreto sostegni bis. La conferma arriva dal ministro delle politich… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, mercoledì #12maggio: l’industria italiana recupera 100 miliardi. Dl… - masierofilippo : @matteosalvinimi Ma prima non c'era il decreto sostegni bis da 40 miliardi? È passato quasi un mese dallo scostame… - titoramidara : A milano si dice DANÉ TRAJI VIA. #ALITALIA Alitalia: fonti, in norma Sostegni bis 800 mln per Ita - andreagreco71 : Decreto Sostegni bis, meno garanzie sui prestiti alle Pmi. Aziende in allarme -