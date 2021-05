Divorzio Bill e Melinda Gates | ecco la vera causa della separazione

Leggi su ck12

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il New York Times, notoriamente restio su materie cosi delicate, lancia un clamoroso gossip, ladeltranon è la “diversità di vedute sulla Vita” ma la classica storia di corna. I dettagli. Lo scorso 4 maggio il fondatore e patronMicrosoft,e la moglieAnn French in, hanno annunciato con una nota ufficiale di aver raggiunto l’accordo per laconsensuale.si erano conosciuti nel 1987 quando la futura signoraaveva iniziato a lavorare come sviluppatrice di software nell’azienda del marito ed erano convolati a ...