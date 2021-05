Disneyland Paris riapre il 17 giugno (Di lunedì 17 maggio 2021) Orari ridotti, ingressi contingentati - per un massimo di 28.000 visitatori al giorno. Disneyland Paris è pronto a riaprire i cancelli della magia ai visitatori da tutto il mondo. E lo fa, ancora una volta, in estrema sicurezza e dettando linee guida ben precise. Quello dei parchi dei divertimento è spesso un settore dimenticato. Ma DLP, meta numero uno di questa tipologia a livello europeo, oggi ha annunciato di essere pronta a ripartire. Con tante novità. «Abbiamo tutti sognato questo momento» commenta Natacha Rafalski, Presidente di Disneyland Paris. «Il momento in cui ci possiamo riunire e vivere momenti indimenticabili con la nostra famiglia e i nostri amici. Quando Disneyland Paris riaprirà, i nostri ospiti potranno vivere esperienze indimenticabili per le quali siamo ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 maggio 2021) Orari ridotti, ingressi contingentati - per un massimo di 28.000 visitatori al giorno.è pronto a riaprire i cancelli della magia ai visitatori da tutto il mondo. E lo fa, ancora una volta, in estrema sicurezza e dettando linee guida ben precise. Quello dei parchi dei divertimento è spesso un settore dimenticato. Ma DLP, meta numero uno di questa tipologia a livello europeo, oggi ha annunciato di essere pronta a ripartire. Con tante novità. «Abbiamo tutti sognato questo momento» commenta Natacha Rafalski, Presidente di. «Il momento in cui ci possiamo riunire e vivere momenti indimenticabili con la nostra famiglia e i nostri amici. Quandoriaprirà, i nostri ospiti potranno vivere esperienze indimenticabili per le quali siamo ...

