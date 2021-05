Discoteca, si potrà tornare in pista: ma ad alcune condizioni (Di lunedì 17 maggio 2021) Ci si sta preparando per l’estate e sembra ci sia un programma per far tornare i giovani in Discoteca. Le prime prove a Milano e Gallipoli. Discoteca (AdobeStock)L’estate scorso si è parlato lungamente della questione discoteche. Molte sono state le polemiche che hanno portato quasi ad un anno di chiusura dei locali italiani. Ora, però, sembra ci sia la volontà di arrivare a discoteche covid-free. Le prove generali seguiranno la struttura verificata già in altre zone europee: come Liverpool, Amsterdam e Barcellona. Queste prove si dovranno sostenere con green pass o tampone negativo per valutare l’impatto delle riaperture. Buone notizie, quindi, per i più giovani che potranno tornare in pista e lo potranno fare in sicurezza. Le prime prove generali che si terranno in Italia vedranno ... Leggi su chenews (Di lunedì 17 maggio 2021) Ci si sta preparando per l’estate e sembra ci sia un programma per fari giovani in. Le prime prove a Milano e Gallipoli.(AdobeStock)L’estate scorso si è parlato lungamente della questione discoteche. Molte sono state le polemiche che hanno portato quasi ad un anno di chiusura dei locali italiani. Ora, però, sembra ci sia la volontà di arrivare a discoteche covid-free. Le prove generali seguiranno la struttura verificata già in altre zone europee: come Liverpool, Amsterdam e Barcellona. Queste prove si dovranno sostenere con green pass o tampone negativo per valutare l’impatto delle riaperture. Buone notizie, quindi, per i più giovani che potrannoine lo potranno fare in sicurezza. Le prime prove generali che si terranno in Italia vedranno ...

