DIRETTA Giro d’Italia LIVE: vince Sagan! Secondi di abbuono per Evenepoel e Bernal (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Da segnalare che Evenepoel e Bernal hanno guadagnato rispettivamente 2? e 1? di abbuono grazie al secondo e terzo posto al traguardo volante. Un fatto che la dice lunga su quanto il belga ed il colombiano vogliano vincere questo Giro e sanno che ogni secondo può essere decisivo. 17.10 Una vittoria meritatissima per Peter Sagan. La sua squadra ha fatto un grande lavoro sulla salita del Valico della Somma. Un’azione che ha scremato il gruppo, costringendo ad alzare bandiera bianca tanti velocisti come Merlier, Nizzolo, Groenewegen e Moschetti. Lo slovacco ha poi finalizzato con uno sprint imperiale. 17.08 Gli uomini della Bora-hansgrohe hanno scortato benissimo Sagan. Lo slovacco è partito ai 200 metri e non ha concesso la ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Da segnalare chehanno guadagnato rispettivamente 2? e 1? digrazie al secondo e terzo posto al traguardo volante. Un fatto che la dice lunga su quanto il belga ed il colombiano voglianore questoe sanno che ogni secondo può essere decisivo. 17.10 Una vittoria meritatissima per Peter Sagan. La sua squadra ha fatto un grande lavoro sulla salita del Valico della Somma. Un’azione che ha scremato il gruppo, costringendo ad alzare bandiera bianca tanti velocisti come Merlier, Nizzolo, Groenewegen e Moschetti. Lo slovacco ha poi finalizzato con uno sprint imperiale. 17.08 Gli uomini della Bora-hansgrohe hanno scortato benissimo Sagan. Lo slovacco è partito ai 200 metri e non ha concesso la ...

