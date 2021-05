DIRETTA Giro d’Italia, L’Aquila-Foligno LIVE: percorso mosso, ma che occasione per Viviani e Nizzolo! (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia La presentazione della decima tappa – La cronaca della nona tappa – Il trionfo di Bernal a Campo Felice – Le pagelle – Tutte le classifiche – La tremenda caduta di Mohoric – ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della decima tappa del Giro d’Italia 2021. L’Aquila-Foligno, di 139 chilometri, sarà una frazione breve ma ondulata, e con un finale pianeggiante che presuppone una volata di gruppo. Attenzione comunque agli ultimi chilometri molto tecnici. Si partirà subito in salita verso Sella di Corno, presente al chilometro 14,6, ma non segnalato come GPM. Successivamente, una lunga ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DELLa presentazione della decima tappa – La cronaca della nona tappa – Il trionfo di Bernal a Campo Felice – Le pagelle – Tutte le classifiche – La tremenda caduta di Mohoric – ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella decima tappa del2021., di 139 chilometri, sarà una frazione breve ma ondulata, e con un finale pianeggiante che presuppone una volata di gruppo. Attenzione comunque agli ultimi chilometri molto tecnici. Si partirà subito in salita verso Sella di Corno, presente al chilometro 14,6, ma non segnalato come GPM. Successivamente, una lunga ...

