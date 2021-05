DIRETTA Giro d’Italia, L’Aquila-Foligno LIVE: iniziata la tappa, subito attacchi in testa al gruppo (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 14.01 Il plotone non reagisce, potrebbe essere questa la fuga giusta. 14.00 Quattro corridori all’attacco. 13.59 subito dopo il via ufficiale c’è stato un tentativo di attacco ma il gruppo ha chiuso immediatamente. 13.57 iniziata ufficialmente la decima tappa del Corsa Rosa! Buon divertimento! 13.54 Nelle prime nove tappe del Giro sono stati quattro i corridori che hanno vestito la maglia rosa: Filippo Ganna, Alessandro De Marchi, Attila Valter ed Egan Bernal. 13.50 I favoriti di giornata non possono che essere i velocisti: Tim Merlier (Alpecin Fenix), Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos), Elia Viviani (Cofidis), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL14.01 Il plotone non reagisce, potrebbe essere questa la fuga giusta. 14.00 Quattro corridori all’attacco. 13.59dopo il via ufficiale c’è stato un tentativo di attacco ma ilha chiuso immediatamente. 13.57ufficialmente la decimadel Corsa Rosa! Buon divertimento! 13.54 Nelle prime nove tappe delsono stati quattro i corridori che hanno vestito la maglia rosa: Filippo Ganna, Alessandro De Marchi, Attila Valter ed Egan Bernal. 13.50 I favoriti di giornata non possono che essere i velocisti: Tim Merlier (Alpecin Fenix), Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos), Elia Viviani (Cofidis), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), ...

