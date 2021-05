DIRETTA Giro d’Italia, L’Aquila-Foligno LIVE: fuggitivi nella morsa del gruppo. Forcing della Bora (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.11 Grandissimo Forcing da parte della Bora! Quella odierna sarà una ghiotta occasione per il tre volte campione del mondo Sagan! 16.08 Marengo è già stato ripreso dal gruppo. 16.07 Il Forcing della Bora-hansgrohe sta mettendo in difficoltà alcuni velocisti. La prima ‘vittima’ è Dylan Groenewegen (Jumbo Visma). 16.06 I fuggitivi si trovano nella morsa del gruppo. Il loro vantaggio è sceso a soli 42?. 16.04 Intanto Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizané) ha perso contatto dalla testa della corsa. 16.01 A pilotare il ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.11 Grandissimoda parte! Quella odierna sarà una ghiotta occasione per il tre volte campione del mondo Sagan! 16.08 Marengo è già stato ripreso dal. 16.07 Il-hansgrohe sta mettendo in difficoltà alcuni velocisti. La prima ‘vittima’ è Dylan Groenewegen (Jumbo Visma). 16.06 Isi trovanodel. Il loro vantaggio è sceso a soli 42?. 16.04 Intanto Umberto Marengo (Bardiani CSF Faizané) ha perso contatto dalla testacorsa. 16.01 A pilotare il ...

