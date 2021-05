DIRETTA Giro d’Italia, L’Aquila-Foligno LIVE: forcing della Bora-Hansgrohe. Si staccano Nizzolo, Merlier e Groenewegen (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.42 21 km alla conclusione! Il gruppo dei velocisti è staccato a ben 2’40”. 16.39 Da qui al traguardo di Foligno sarà una lotta infinita per la vittoria di tappa tra la Bora-Hansgrohe di Peter Sagan e l’Israel Start-Up Nation di Davide Cimolai. 16.37 Nulla da fare per Nizzolo e Campenaerts che si rialzano. Chance sfumata per il campione europeo e italiano. 16.34 Ben 2? di ritardo al GPM per Groenewegen! 16.31 Tra i pochi velocisti che sono riusciti a resistere al forcing della Bora c’è l’azzurro Davide Cimolai con tutta la sua Israel Start-Up Nation. 16.30 Nizzolo prova a riportarsi ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.42 21 km alla conclusione! Il gruppo dei velocisti è staccato a ben 2’40”. 16.39 Da qui al traguardo disarà una lotta infinita per la vittoria di tappa tra ladi Peter Sagan e l’Israel Start-Up Nation di Davide Cimolai. 16.37 Nulla da fare pere Campenaerts che si rialzano. Chance sfumata per il campione europeo e italiano. 16.34 Ben 2? di ritardo al GPM per! 16.31 Tra i pochi velocisti che sono riusciti a resistere alc’è l’azzurro Davide Cimolai con tutta la sua Israel Start-Up Nation. 16.30prova a riportarsi ...

