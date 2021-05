DIRETTA Giro d’Italia, L’Aquila-Foligno LIVE: Evenepoel e Bernal si prendono gli abbuoni! (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA ATTUALE DEL Giro d’Italia 16.51 Intanto Bernal ed Evenepoel spendono energie importanti per fare volate come quella appena effettuata al traguardo volante. Alla lunga tutto peserà. 16.50 Bernal e Evenepoel hanno sprintato al traguardo volante per gli abbuoni, incredibile. A nostro avviso questo Giro non si risolverà per una manciata di secondi, ci aspettano cinque tapponi di montagna allucinanti. E non solo… 16.48 3? di abbuono per Narvaez, 2? per Evenepoel e 1? per Bernal. 16.46 Forcing di Filippo Ganna in favore della maglia rosa Egan Bernal per il traguardo volante di Campello sul Clitunno! Ci prova anche Remco ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA ATTUALE DEL16.51 Intantoedspendono energie importanti per fare volate come quella appena effettuata al traguardo volante. Alla lunga tutto peserà. 16.50hanno sprintato al traguardo volante per gli abbuoni, incredibile. A nostro avviso questonon si risolverà per una manciata di secondi, ci aspettano cinque tapponi di montagna allucinanti. E non solo… 16.48 3? di abbuono per Narvaez, 2? pere 1? per. 16.46 Forcing di Filippo Ganna in favore della maglia rosa Eganper il traguardo volante di Campello sul Clitunno! Ci prova anche Remco ...

zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia L’Aquila-Foligno LIVE: 65 km al traguardo e 1’40” di vantaggio per i cinque battistrada -… - lucreeeeedi : RT @nicolexaka: diretta fantastica, lui che si prende in giro da solo per le sue frasi iconiche, ci canta mi manchi con la chitarra, ci chi… - nicolexaka : diretta fantastica, lui che si prende in giro da solo per le sue frasi iconiche, ci canta mi manchi con la chitarra… - salvato86433282 : @ivan67 NOTA- visto che la situazione di cronaca non cambia con la presenza di un corridore fianco di Pancani,ci i… - SpazioCiclismo : Giornata non banale oggi al #Giro: seguila sin dal chilometro zero assieme a noi! -